2019/07/02 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد تردي خدمات الإنترنت ..



اجراء نيابي بحق وزارة الاتصالات

كشفت لجنة الخدمات والاتصالات البرلمانية، عن ورود شكاوى عدة حول

تردي خدمات الإنترنت والاتصالات في العراق، فيما أكدت قرب استضافة

وزير الاتصالات نعيم الربيعي وهيئة الإعلام في البرلمان لبحث هذا

الموضوع .

واوضح عضو اللجنة علاء الربيعي في تصريح ، إن سوء الخدمة في مجال

الانترنت وكذلك الاتصالات، أمر واضح وتم تأشيره في لجنة الخدمات

والاتصالات البرلمانية، التي وردتها شكاوى كثيرة من مواطنين وجهات

ومنظمات مختصة بهذا الشأن .وأضاف الربيعي، أن اللجنة ستقوم باستضافة

المعنيين كوزير الاتصالات نعيم الربيعي وكادر وزارته المتقدم إضافة

إلى هيئة الإعلام والاتصالات، خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث

هذا الإخفاق وتردي وسوء الخدمات المقدمة".

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