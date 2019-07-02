البنك المركزي يدعو لاعداد الخطط والاستراتيجيات لنشر أدوات التحصيل

2019/07/02 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا البنك المركزي العراقي المصارف وشركات الدفع الإلكتروني العاملة في العراق إلـى وضع الخطط والاستراتيجيات لنشر أدوات التحصيل من أجهزة الصرّاف الآلي ATM، ونقاط البيع POS بما يتناسب مع عدد بطاقات الدفع الإلكترونية، بهدف التحول نحو الدفع الإلكتروني وتسهيل هذه الخدمة للمستفيدين منها.واكد البنك في بيان له البنك أنّه” لا مانع من استمرار المصارف […]

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