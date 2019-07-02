2019/07/02 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

طالبت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، الثلاثاء، رئاسة الوزراء بالإيعاز للهيئة الوطنية للاستثمار ب...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نصيف تطالب بعدم تحويل أراض ومبان لممثل شركة “داماك) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نصيف تطالب بعدم تحويل أراض ومبان لممثل شركة “داماك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).