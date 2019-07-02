2019/07/02 | 12:58

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بغداد:سومر نيوز

وزير الداخلية يأمر بفتح مراكز استقبال المفسوخة عقودهم منذ تاريخ ١٠ حزيران ٢٠١٤

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