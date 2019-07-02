2019/07/02 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، انه لا يحق للقائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء ع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التميمي "جهة واحدة لها الحق باختيار رئيس الحشد") نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التميمي "جهة واحدة لها الحق باختيار رئيس الحشد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).