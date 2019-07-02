النفط يرتفع بالتزامن مع اتفاق اوبك على تخفيضات الانتاج

2019/07/02 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، مع اتفاق أوبك على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس آذار القادم، وعلى الرغم من أن الأسعار تتعرض لضغوط بفعل مخاوف من أن احتمال ضعف الطلب في ظل تلميحات بتباطؤ الاقتصاد العالمي.وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم سبتمبر أيلول مرتفعة 34 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 65.40 […]

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