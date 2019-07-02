الأعرجي: قرار دمج الحشد بالمؤسّسة الأمنيّة خطوة صائبة لإعادة بناء الدولة

2019/07/02 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، الثلاثاء، ان قرار رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي دمج فصائل الحشد الشعبيّ بالمؤسّسة الأمنيّة خطوة صائبة لإعادة بناء الدولة العراقيّة.وقال الاعرجي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “القرار الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء بدمج فصائل الحشد الشعبيّ بالمؤسّسة الأمنيّة وإلغاء مسمياتها وغلق مقراتها، خطوة […]

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