هبوط صادرات نفط العراق من الجنوب

2019/07/02 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مسؤولان بقطاع النفط يوم الثلاثاء إن صادرات العراق النفطية من موانئ الجنوب انخفضت إلى 3.39 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران.

وبلغ متوسط صادرات العراق من موانئ البصرة الجنوبية 3.441 مليون برميل يوميا في مايو أيار.



عزا المسؤولان انخفاض الصادرات إلى سوء الأحوال الجوية.

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