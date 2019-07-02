عاجل .. بغداد تكمل قوائم تعيينات التربية وترجيحات باعلانها خلال الشهر الحالي

2019/07/02 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري اكتمال القوائم الخاصة بأسماء المتقدمين على تعيينات التربية، مشيرا الى انتظار قرار من مجلس الوزراء للمباشرة باعلانها.

وقال الجزائري

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