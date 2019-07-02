2019/07/02 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز – بغداد

أعلن وزير الداخلية ياسين الياسري، عن فتح مراكز استقبال المنتسبين المفسوخة عقودهم.

وذكر بيان مقتضب للوزارة تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، اليوم الثلاثاء،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يوجه بفتح مراكز استقبل المفسوخة عقودهم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يوجه بفتح مراكز استقبل المفسوخة عقودهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).