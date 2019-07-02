“تعرضنا للخيانة”.. قوات حفتر تكشف قصة هزيمتها بغريان

2019/07/02 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أحمد المسماري الناطق باسم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر إنهم ينتظرون أوامر القائد العام لاقتحام مدينة غريان، وزعم أن قواته في

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