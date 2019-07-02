مكافحة الارهاب يصدر تعليمات جديدة بشأن المفسوخة عقودهم

2019/07/02 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

اصدر جهاز مكافحة الارهاب، الثلاثاء، تعليمات جديدة بشأن عودة المنتسبين المفسوخة عقودهم من تاريخ العاشر من حزيران 2014.

وذكر الجهاز في بيان له وصل “النور نيوز” نسخة منه انه “الحاقا بالبيان الصادر من جهاز مكافحة الإرهاب والخاص بالمفسوخة عقودهم منذ تاريخ 10 حزيران 2014 والمتضمن مراجعة اكاديمية جهاز مكافحة الإرهاب لغرض تسجيل اسمائهم ولاغراض تنظيمية بحتة، تكون المراجعة وفقا لجدول الحروف الابجدية التالي مستصحبين معهم كافة الاوراق الثبوتية والمستمسكات الرسمية وما يثبت صحة انتسابهم للجهاز في الفترة المشار اليها اعلاه :

يوم الثلاثاء 2 تموز 2019 (مراجعة عامة).

يوم الاربعاء 3 تموز 2019 الحروف (أ،ب،ت،ث،ج).

يوم الخميس 4 تموز 2019 الحروف (ح،خ،د،ذ،ر،ز).

يوم السبت 6 تموز 2019 الحروف (س،ش،ص،ض،ط،ظ).

يوم الاحد 7 تموز 2019 الحروف(ع،غ،ف،ق).

يوم الاثنين 8تموز 2019 الحروف (ك،ل،م،ن).

يوم الثلاثاء 9 تموز 2019 الحروف(هـ،و،ي).

يومي الاربعاء والخميس (10-11) تموز 2019 لكافة المتخلفين عن الجدول اعلاه”.

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