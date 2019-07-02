ادارة كركوك تؤكد ضرورة الإسراع باستصدار الوثائق الرسمية للنازحين

2019/07/02 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوكدعت إدارة كركوك الى ضرورة الإسراع باستصدار الوثائق الرسمية للنازحين بما يدعم خطط إعادة الاستقرار للمناطق المحررة.

وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “ذلك جاء خلال لقاء محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري مع اللواء محمد ساجت من مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية بحضور ممثلي مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة”.

واشار البيان الى انه جرى “بحث الإجراءات المتخذة لتسهيل استصدار الوثائق الرسمية الثبوتية للعوائل النازحة في المخيمات او عموم محافظة كركوك”.

واكدالمحافظ “على اهمية الإسراع باستصدار الوثائق الثبوتية بما يسهم في تسهيل عودة النازحين لمناطقهم المحررة وفق الضوابط المعتمدة والتعليمات الاتحادية”.

وأوضح ان “أدارة كركوك تدعم جميع الخطوات التي من شأنها تسريع عودة النازحين لما واجهوه من ظروف قاهرة ومعاناة كبيرة”، وجرى خلال الاجتماع “تدارس لواقع النازحين وتسريع الية صرف الوثائق الرسمية”.

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