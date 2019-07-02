2019/07/02 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

دعا البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، المصارف وشركات الدفع الإلكتروني العاملة في العراق الى نشر ادوات الدفع الالكتروني المتمثلة بأجهزة الصرّاف الآلي ATM، ونقاط البيع POS.

وقال المركزي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، "يدعو البنك المركزي العراقي المصارف وشركات الدفع الإلكتروني العاملة في العراق كافةً إلـى وضع الخطط والاستراتيجيات لنشر أدوات التحصيل من أجهزة الصرّاف الآلي ATM، ونقاط البيع POS بما يتناسب مع عدد بطاقات الدفع الإلكترونية".

وأكد أن الهدف من ذلك هو "التحول نحو الدفع الإلكتروني وتسهيل هذه الخدمة على المستفيدين منها".

وأوضح البيان أنّه "لا مانع من استمرار المصارف وشركات الدفع بالعمل من طريق الوكلاء (منافذ السحب النقدي) لحين توافر الانتشار الكافي لأدوات التحصيل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يدعو المصارف وشركات الدفع الالكتروني لنشر أدوات الدفع الإلكتروني) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يدعو المصارف وشركات الدفع الالكتروني لنشر أدوات الدفع الإلكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).