2019/07/02 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت الشرطة الأسترالية، عن اعتقال ثلاثة أشخاص على خلفية تخطيطهم لشن هجمات على ‏أهداف بسيدني تتضمن بنايات تابعة للشرطة والجيش ومحاكم وكنائس وبعثات دبلوماسية، ‏مستلهمين أفكار تنظيم “داعش”.‏ وقال مساعد مفوض الشرطة الفدرالية الأسترالية إيان مكارتني إن “أحد المشتبه بهم يبلغ من ‏العمر 20 عاما، وراقبته الشرطة لمدة عام منذ عودته إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة الاسترالية تعتقل ثلاثة “دواعش” خططوا لشن هجمات في سيدني وكالة خطوة برس.

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