2019/07/02 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – يسعى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي للحد من نفوذ الفصائل الشيعية المسلحة المدعومة من إيران في خطوة يرى مراقبون أنها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يدعم مساعي الحد من نفوذ الحشد الشعبي في العراق) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يدعم مساعي الحد من نفوذ الحشد الشعبي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).