رفعوا فوقه علم بريطانيا.. متظاهرون يحتلون برلمان هونغ كونغ لساعات

2019/07/02 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتل متظاهرون أمس الاثنين مقر البرلمان في منقطة هونغ كونغ التي تتمتع بالحكم الذاتي، ورفعوا فوقه علم بريطانيا، بمناسبة ذكرى إعادة المستعمرة

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