الداخلية تفتتح مراكز استقبال المفسوخة عقودهم منذ 2014

2019/07/02 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وجه وزير الداخلية ياسين الياسري ،اليوم الثلاثاء، بفتح مراكز استقبال المفسوخة عقودهم منذ تأريخ 10 حزيران من عام 2014.وذكرت وزارة الداخلية في بيان مقتضب تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن “وزير الداخلية ياسين الياسري أوعز ووجه بفتح مراكز استقبال المفسوخة عقودهم منذ تأريخ العاشر من حزيران من عام 2014”.وكان السكرتير […]

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