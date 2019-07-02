اليوم مواجهتان في ممتاز الكرة

2019/07/02 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستكمل مباريات الجولة الخامسة عشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، باقامة مباراتين في العاصمة بغداد.وقال ميدر لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، شهاب أحمد , إن “مباريات الجولة الخاسمة عشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، ستستكمل اليوم باقامة مباراتين في بغداد”.وأوضح , أن “ …

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