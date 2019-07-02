محافظة بغداد تعلن اكمال قوائم تعيينات التربية وتنتظر قرار مجلس الوزراء للمباشرة

2019/07/02 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، اكتمال القوائم الخاصة بأسماء المتقدمين على تعيينات التربية، مشيرة الى انتظار قرار من مجلس الوزراء للمباشرة باعلانها، عازية تأخير الإعلان الى اصدار تعليمات تنصف المتقدمين إضافة الى التخصيصات المالية والية توفيرها .وقال المحافظ فلاح الجزائري في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، ان “محافظة بغداد هي […]

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