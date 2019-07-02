قرار مهم للمفسوخة عقودهم من الداخلية

2019/07/02 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان مقتضب لمكتب الياسري، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" وزير الداخلية أمر بفتح مراكز استقبال المفسوخة عقودهم منذ تاريخ ١٠ / حزيران/ ٢٠١٤".انتهى..م.م

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