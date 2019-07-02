بالوثيقة.. مجلس كربلاء يصوت بالاجماع على رفع السيطرات الفرعية في المحافظة

2019/07/02 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للمجلس حصل عليه موقع "الغدير"، انه" صوت مجلس محافظة كربلاء المقدسة بالأغلبية المطلقة على الدراسة المقدمة من قبل رئيس اللجنة الأمنية، عقيل المسعودي، والتي تقضي برفع والغاء السيطرات الفرعية والداخلية والحواجز الكونكريتية ومنها ( سيطرة ٥٧ / سيطرة القنطرة البيضاء / سيطرة ركن البستان / سيطرة ٥٦ / سيطرة ٢٩٠ / فتح طريق المحكمة في قضاء الحسينية )".واضاف البيان، ان" هذا الاجراء مرحلة اولى لتعزيز السيطرات الخارجية بأعداد المنتسبين بغية فتح مزيد من مضا مير التفتيش وتخفيف الزخم وانسيا بية السير".انتهى..م.م

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