2019/07/02 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر شكوى أحد أهالي الديوانية من غرق شوارع المحافظة جراء انفجار تمديدات الماء .وأكد الأهالي عدم معرفة مصدر المياه التي ملأت شوارع المحافظة , مناشدين الحكومة المحلية بإصلاح هذه المشكلة وإنهائها .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ِشاهد ..



غرق شوارع الديوانية والسبب ؟ النعيم نيوز.

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