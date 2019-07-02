النفط: ايرادات حزيران بلغت اكثر من ستة مليارات و397 مليون دولار

2019/07/02 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط ، اليوم الثلاثاء ، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"

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