وزير الداخلية يوجه بفتح مراكز استقبال المفسوخة عقودهم

2019/07/02 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري ، اليوم الثلاثاء ، بفتح مراكز استقبال المفسوخة منذ تاريخ

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