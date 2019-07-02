2019/07/02 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، عن السيطرة على الحريق الذي انطلع في منطقة الاورفلي في مدينة الصدر.وقال الدفاع في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “تمكن الابطال من اخماد حادث حريق نشب داخل مخازن تابعة الى مفوضية الانتخابات في منطقة الاورفلي بمدينة الصدر شرقي بغداد”.واضاف “حيث بذلت فرقنا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اخماد حريق الاورفلي في مدينة الصدر وكالة خطوة برس.

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