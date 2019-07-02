جواد العطار: ما يجري من انتخابات للمحافظين هو اعادة تدوير للفشل

2019/07/02 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح جواد العطار القيادي في المجلس السياسي للعمل العراقي وعضو الجمعية الوطنية سابقا اليوم الثلاثاء المصادف ٢ / ٧ / ٢٠١٩، حول اداء مجالس المحافظات وانتخاب المحافظين مما يؤسف له ما يجري في مجالس المحافظات من إخفاقات كبيرة على كافة الأصعدة الخدمية بالذات والخلافات الحزبية والصفقات المشبوهة والفساد عموما، ومما يزيد الاسف استمرار هذه المجالس في عملها رغم انتهاء دورتها الانتخابية فهي ما زالت تعمل وتمارس أدوارا سلبية خارج الاطر القانونية والدستورية.وقال العطار لوكالة نون الخبرية: في الوقت الذي تتحمل الرئاسات الثلاث ومفوضية الانتخابات هذا الخلل الدستوري الخطير في تأخير انتخابات مجالس المحافظات لاكثر من عامين، فان عمل هذه المجالس ما زال يسوده التخبط دون رادع قانوني.واضاف: يفترض في انتخابات المحافظين التي جرت مؤخراً ان تراعي أمرين: الاول - اختيار المحافظ من خارج مجلس المحافظة نفسه لان في الامر تدوير للفاسدين، خصوصا ان اغلب مجالس المحافظات تعاني الخلل في أداءها والسخط الشعبي المتزايد.وثانيا: ينبغي على مجالس المحافظات مراعاة المقبولية في اختيار المحافظ من جمهور المحافظة ويفضل ان يكون من أبناءها المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة.وختم العطار تصريحه: بدعوة رئيس مجلس الوزراء الى إيقاف المحاصصة والحزبية في اختيار المحافظين والبرلمان الى مراقبة عملهم والسلطة القضائية والادعاء العام لملاحقة الفاسدين السابقين منهم.

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