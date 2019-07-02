العتبة الحسينية:انفقنا ما يقارب 500 مليون دينار وانشأنا اهم شارعين نموذجيين بالعراق(مصور)

2019/07/02 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة انها انفقت ما يقارب 500 مليون دينار على تغليف وتطوير وتاهيل احد اهم شارعين في مركز المدينة حيث اصبحا من الشوارع النموذجية بالعراق وقال مكتب التخطيط الاستراتيجي والمتابعة العامة بالعتبة المطهرة ان تغليف وتطوير وتاهيل شارعي الشهيدين احمد زيني وحسن زيني والبالغ طولهما بحدود 1500 متر وبعرض 14 متر تم بايادي عراقية ومن كوادر العتبة وقد بلعت القيمة المالية للشارعين ما يقارب 500 مليون دينار شمل تغليف النهر بانابيب "دكتايل" وبالتنسيق مع الجهات المعنية والوزارات ذات الاختصاص

وبين بيان للمكتب اطلعت وكالة نون الخبرية عليه ان الشارعين اصبحا من اهم الشوارع النموذجية بالعراق وليس فقط بكربلاء حيث تسعى الامانة العامة للعتبة الحسينية ان تباشر بتاهيل شارع القزوينية بنفس الطريقة

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