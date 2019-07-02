النفط تعلن عن صادراتها وإيراداتها خلال حزيران الماضي

2019/07/02 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، مبينة أن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت أكثر (105) ملايين برميل بايرادات تجاوزت اكثر من (6) مليارات دولار.وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة […]

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