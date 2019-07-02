امنية ديالى: مواطن وهاتف قديم اطاحا بانتحاري حاول استهداف القوات الامنية شرق المحافظة

2019/07/02 | 13:25

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بغداد اليوم - ديالى

افادت اللجنة الامنية في مجلس ديالى، الثلاثاء (2 تموز 2019)، بان مواطناً كان وراء عملية الإط...





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