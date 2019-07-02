مدعي عام ايران: قضية اينستكس مؤامرة جديدة

2019/07/02 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر المدعي العام الايراني حجة الاسلام محمد جعفر منتظري، قضية

الآلية الاوروبية للتبادل التجاري مع ايران "اينستكس" بانها مؤامرة

جديدة.وفي تصريح ادلى به اليوم الثلاثاء قال حجة الاسلام منتظري، ان مبادرة

حرس الثورة في اسقاط طائرة التجسس الاميركية المسيرة المعتدية

والمواقف الحكيمة والمقتدرة لقائد الثورة الاسلامية خلال استقباله

رئيس وزراء اليابان» قد احبطت فتن الاستكبار الواحدة تلو اخرى.واشار الى مؤامرات العدو المختلفة وعدم تنفيذ الغرب لالتزاماته تجاه

الاتفاق النووي وقال، ان الغرب يطرح اليوم قضية "اينستكس" مرة اخرى

وهي في الواقع مؤامرة جديدة وبمثابة الوليد المعاق للاتفاق النووي،

لذا يتوجب على المسؤولين التزام اليقظة والحذر تجاه هذه المؤامرات.

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