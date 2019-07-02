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اياد بنيان يكشف حقيقة عقوبة عدنان حمد


اياد بنيان يكشف حقيقة عقوبة عدنان حمد
2019/07/02 | 13:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة، اياد بنيان، الثلاثاء، عن حقيقة الانباء التي تحدثت عن عقوبة حرمان...

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