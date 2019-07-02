2019/07/02 | 13:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اياد بنيان يكشف حقيقة عقوبة عدنان حمد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة، اياد بنيان، الثلاثاء، عن حقيقة الانباء التي تحدثت عن عقوبة حرمان...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اياد بنيان يكشف حقيقة عقوبة عدنان حمد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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