اياد بنيان يكشف حقيقة عقوبة عدنان حمد

2019/07/02 | 13:30

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بغداد:سومر نيوز

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة، اياد بنيان، الثلاثاء، عن حقيقة الانباء التي تحدثت عن عقوبة حرمان...

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