البصرة تحذر من “مؤامرة” أميركية سعودية لاستهداف العراق عبر المحافظة

2019/07/02 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مجلس محافظة البصرة، الثلاثاء، عن “مؤامرة” سعودية اميركية لاستهداف امن العراق من خلال المحافظة، فيما اشار الى ان المحافظة أطلقت اكثر من 500 مشروع استراتيجي لمنع تزايد السخط الشعبي.وقال عضو المجلس احمد عبد الحسين في تصريح لـ/المعلومة/ أن “السعودية وأميركا تحاولان إرغام العراق على الانجرار الى محورها ضد إيران وقد عملت على […]

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