الهيئة تنفي الانباء التي تحدثت عن ذهاب 100 نائب إلى الحج

2019/07/02 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفت الهيئة العليا للحج والعمرة، الثلاثاء، الانباء التي تحدثت عن ذهاب 100 نائب الى الحج او وجود نسب للأحزاب ضمن حصة الحج.وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “الهيئة تجدد نفيها القاطع بمنح مقاعد لسياسيين ومسؤولين ونواب هذا العام او الأعوام السابقة منذ عام 2015”.[…]

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