العراق يحقق اكثر من 6 مليار دولار عن تصدير النفط بحزيران الماضي

2019/07/02 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (101) مليونا و (705) الف برميل، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة (3) مليون و(162) الف و(559) برميلا، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة (735) الفا و (548) برميلا.واشار الى ان المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ (3) ملايين و(520) الف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة (3) ملايين و(390) الف برميل ، ومن جيهان كان المعدل اليومي (105) الف برميل ، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة (25) الف برميل.واضاف جهاد ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (60,578) دولارا .وبين ان ايرادات التصدير بلغت (6) مليارات و(397 ) مليونا و (172) الف دولار.

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