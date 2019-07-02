“بالصور”.. منتسبو سجن العمارة يحتجون على نقلهم الى “الحوت”

2019/07/02 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان: يس عراق تظاهر العشرات من منتسبي قسم سجن العمارة المركزي ،اليوم الثلاثاء، مطالبين بألغاء التكليف والتنقلات الى سجن الحوت في الناصرية.

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