اعتقال متهمين بالإرهاب والسرقة

2019/07/02 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، عن اعتقال ثلاثة متهمين بالإرهاب في مناطق الغزالية وسبع البور والمدائن.

وقال بيان للقيادة، تلقته، العهد نيوز،

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