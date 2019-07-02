اميركا ستدمر بالكامل!

2019/07/02 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تثير الزلازل في منطقة بركان يلوستون قلق العلماء، لأن مثل هذا النشاط من الأرض قد يشير إلى أن أحد أخطر المواقع على كوكبنا يستعد للاستيقاظ.

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