الحكومة تحيل مناطق يسكنها 250 الف نسمة بسندات ملكية للإستثمار!

2019/07/02 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ علق القيادي في تحالق الاصلاح احمد المساري، اليوم الثلاثاء، على قرار الحكومة بإحالة مساحات شاسعة من الأراضي في محيط المطار من مناطق حزام بغداد للإستثمار.وقال المساري في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إنه “في الوقت الذي نشجع الحكومة على الاستثمار المخطط له والذي يكون في مصلحة المواطن وليس بالضد منه، […]

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