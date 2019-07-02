2019/07/02 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت شوارع العاصمة بغداد ،اليوم الثلاثاء، ازدحامات خانقة عرقلت حركة السير .واشتكى عدد من المواطنين وسائقي السيارات من الإزدحامات في الشوارع وذلك بسبب فوضى المرور والسيطرات الأمنية وأعمال صيانة الشوارع .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “بالصور”..



ازدحامات خانقة في بغداد وسط حرارة الشمس الملتهبة النعيم نيوز.

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