القضاء ينظم لقاءً تشاوريا مع مختصين بشأن الأفكار المقدمة لمحاكمة إرهابيي داعش

2019/07/02 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم مجلس القضاء الأعلى لقاء تشاوريا ضم عددا من المختصين في القانون للتداول بشأن الافكار المقدمة من المجلس بخصوص محاكمة الإرهابيين من تنظيم داعش وفق المعايير الدولية .وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “اللقاء التشاوري حضره كل من رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان ورئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي […]

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