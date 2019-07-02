2019/07/02 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اصدر مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة اياد بنيان ،اليوم الثلاثاء، بياناً رسمياً بشأن الانباء التي تتحدث عن عقوبة حرمان مدرب المنتخب الوطني السابق عدنان حمد من التدريب في العراق.وقال بنيان في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “يثار بين الحين والاخر، موضوع المدرب العراقي المحترف عدنان حمد، حيث يتردد لغط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة تنفي منع عدنان حمد من التدريب في العراق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة تنفي منع عدنان حمد من التدريب في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).