2019/07/02 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر رئيس جهاز “الموساد” الإسرائيلي ، يوسي كوهين، أن ” إسرائيل أعادت إقامة علاقات رسمية مع سلطنة عمان ، وأنشأت مكتباً تمثيلياً لوزارة الخارجية الإسرائيلية في هذا البلد العربي.وأضاف كوهين، خلال مؤتمر في مدينة هرتزيليا، أن “استعادة العلاقات بين تل أبيب ومسقط هي الجزء المرئي من جهد أوسع بكثير لا يزال سرياً “، واصفاً …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول خطوة إسرائيلية على طريق التطبيع مع العرب بعد “مؤتمر البحرين” النعيم نيوز.

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