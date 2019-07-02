بدر النيابية ترحب بالأمر الديواني بشأن الحشد الشعبي

2019/07/02 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال السهلاني لمراسل "الغدير"، ان" الأمر الديواني الذي صدر امس يمثل رؤية طرحت قبل عامين من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري".واشار السهلاني الى ان" هذا الامر ترحب به كتلة بدر النيابية وليس لديها اعتراض.انتهى..م.م

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