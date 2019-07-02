2019/07/02 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حققت اسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا، إثر هبوط حاد في الجلسة السابقة، فيما يخشى مستثمرون من حدوث تباطؤ اقتصادي وسط بيانات ضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية.

وذكرت تقارير اقتصادية، ان" أسعار الذهب زادت في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1391.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0603 بتوقيت غرينتش بعد أن نزل 1.8 بالمئة في الجلسة السابقة في أكبر خسارة يومية من حيث النسبة المئوية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016".وارتفع الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 0.4 بالمئة إلى 1394.4 دولارا للأوقية.وتاتي مخاوف المستثمرين، بسبب الأحداث العالمية المتسارعة والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

انتهى.م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يرتفع مجددا ومخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب يرتفع مجددا ومخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).