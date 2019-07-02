تسجيل 33 شركة أجنبية في إقليم كوردستان خلال 6 أشهر

2019/07/02 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3252 شركة أجنبية في إقليم كوردستان

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