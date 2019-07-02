بسبب زوجة حاكم وشقيقة ملك.. “خلاف عائلي” يهدد العلاقة بين الامارات والاردن

2019/07/02 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق “أنا وأخي محمد بن زايد معا”..عبارة صدرت قبل خمسة أيام عن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وهو يخاطب في أبوظبي جنوده من “كتيبة الشيخ محمد بن زايد” للتدخل السريع على هامش حضوره وابن زايد لتمرين “ثوابت- 1” العسكري.فجأة تصدرت هذه العبارة لغرض يحتفظ به الطرفان رغم عدم وجود بروتوكول عسكري […]

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