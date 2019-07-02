البرلمان يعقد جلسته برئاسة الكعبي وحضور ١٧٢ نائباً

2019/07/02 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

عقد مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الثلاثون من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الاولى برئاسة النائب الاول لرئيس، المجلس حسن الكعبي وحضور ١٧٢ نائباً.





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