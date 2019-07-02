وفد من الحزب الاسلامي يزور وزير الداخلية لتهنئته بتسنمه منصبه

2019/07/02 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

زار وفد من قيادة الحزب الاسلامي العراقي، وزير الداخلية ياسين الياسري، لتهنئته بتسنمه منصبه.





وذكر بيان للحزب تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “قدم الوفد الذي ضم اعضاء المكتب السياسي للحزب نصير العاني وصهيب الراوي، التهاني والتبريكات للياسري بمناسبة تسنمه منصبه”.





وأضاف، “كما تمنى له التوفيق والسداد في أداء مهامه ، والنهوض بواقع الوزارة وبما يلبي تطلعات ابناء شعبنا العزيز”.





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