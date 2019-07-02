المحور الوطني يرحب بقرار عبد المهدي حول الحشد الشعبي

2019/07/02 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحب تحالف المحور الوطني، اليوم الثلاثاء، بقرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حول الحشد الشعبي، داعيا اياه لاستكمال "باقي الخطوات".





يتبع..

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